Главная гимнастка нулевых: что стало с Евгенией Канаевой после ухода из спорта

В художественной гимнастике даже одно олимпийское золото считается огромной редкостью: в индивидуальных соревнованиях у гимнасток есть только одна главная медаль, за которую борются все сильнейшие спортсменки мира. Канаева прошла этот путь дважды: сначала выиграла Игры в Пекине, затем повторила успех в Лондоне и ушла на пике, не дожидаясь момента, когда ее начнут обгонять новые фаворитки.
Бабушка тайно отвела ее на гимнастику — и не прогадала
Евгения Канаева родилась в Омске в семье, где про художественную гимнастику знали не понаслышке: ее мама тоже когда-то занималась этим спортом. Именно поэтому отдавать дочь в зал она сначала не хотела — слишком хорошо понимала, насколько тяжелой может быть жизнь гимнастки. Но в дело вмешалась бабушка, которая тайком привела шестилетнюю Женю на тренировку.
Сначала Канаеву определили в отстающую группу, и бабушку это совершенно не устроило. Через несколько месяцев девочка уже освоила базовые элементы, поэтому однажды бабушка специально привела внучку раньше времени, сделав вид, что просто перепутала расписание. Тренеры разрешили Канаевой позаниматься со старшими гимнастками — и после этой тренировки ее оставили в сильной группе.
Почти всю карьеру Евгения занималась у Веры Штельбаумс — одного из самых известных тренеров российской художественной гимнастики. Уже в 12 лет Канаева переехала в Москву, начала тренироваться в училище олимпийского резерва и быстро стала одной из самых перспективных юниорок страны. Спокойная, очень дисциплинированная и почти всегда собранная, она сильно выделялась даже на фоне других талантливых гимнасток.
Травма Кабаевой изменила ее карьеру
Еще в начале 2007 года Евгения Канаева не была главной звездой сборной и вряд ли могла рассчитывать на крупнейшие международные турниры. В тот момент главным лицом российской художественной гимнастики оставалась Алина Кабаева, и именно она должна была выступать на чемпионате Европы в Баку. Но незадолго до турнира Кабаева получила серьезную травму, поэтому ситуация в сборной изменилась.
Для Ирины Винер решение поставить Канаеву на такой важный старт было большим риском. На международной арене молодую гимнастку тогда почти не знали, а конкуренция в сборной всегда была огромной. Но Евгения неожиданно для многих прошла турнир почти без ошибок и увезла с чемпионата Европы сразу две золотые медали.
После этого ее карьера начала стремительно развиваться. Уже через несколько месяцев Канаева выиграла чемпионат мира в команде, а в 2008 году отправилась на Олимпиаду в Пекин. Главной фавориткой тогда считали Ольгу Капранову, но именно Евгения прошла все упражнения максимально чисто и взяла золото.
Два олимпийских золота подряд — рекорд Канаевой
После победы в Пекине Евгения Канаева не превратилась в спортсменку «на один сезон». Наоборот, именно тогда начался период ее полного доминирования в художественной гимнастике. С 2008 по 2012 год она выигрывала практически все крупные турниры, на которые приезжала: чемпионаты мира, Европы, этапы Гран-при и Универсиады.
Для художественной гимнастики такой результат считается почти невозможным. За четыре года в сборной обычно успевают вырасти новые фаворитки, а постоянные нагрузки и травмы часто не позволяют спортсменкам дойти даже до второй Олимпиады. Но Канаева все это время оставалась первым номером сборной и почти не допускала ошибок на крупнейших стартах.
На Олимпиаду в Лондоне она приехала уже главной звездой мировой гимнастики. Выиграв второе олимпийское золото подряд, Канаева стала первой гимнасткой в истории, которой удалось повторить такой результат в личном многоборье. И почти сразу после этого неожиданно завершила карьеру — в 22 года и на пике формы, так и не уступив никому свое место лидера.
Брак с хоккеистом, скандалы и тяжелый развод
После завершения карьеры Евгения Канаева сосредоточилась на личной жизни. В 2013 году гимнастка вышла замуж за хоккеиста Игоря Мусатова. Познакомились они еще во время сборов в Новогорске: Канаева рассказывала, что после неудачного падения попала в местный травмпункт, где в очереди уже сидел Мусатов. У них быстро начался роман, вскоре после Олимпиады в Лондоне хоккеист сделал ей предложение.
Свадьба получилась очень громкой: праздник вели Антон Комолов и Ольга Шелест, а в медовый месяц пара отправилась в Хорватию на яхте, которую предоставила Ирина Винер. Через год у супругов родился сын Владимир. Со стороны их семья выглядела счастливой, но проблемы начались довольно быстро.
Еще до знакомства с Канаевой Мусатов регулярно попадал в скандалы из-за драк, алкоголя и проблем с дисциплиной. После свадьбы ситуация ненадолго улучшилась, но позже все повторилось: хоккеист устраивал пьяные загулы, исчезал на несколько дней и попадал в неприятные истории. В итоге Канаева подала на развод, а спустя время Мусатов получил срок по делу о мошенничестве с криптовалютой. После этой истории гимнастка перестала говорить о личной жизни.
Чем Евгения занимается сейчас
После ухода из спорта Евгения Канаева не ушла из гимнастики, хотя в медиа действительно стала появляться намного реже. Она занялась тренерской работой, начала ставить программы молодым спортсменкам и постепенно стала наставником.
Канаева работала с юниорками и помогала гимнасткам сборной перед крупными турнирами. Например, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун рассказывала, что именно Евгения несколько недель тренировала ее перед Играми в Рио, пока основной тренер находилась на больничном. По словам Мамун, работа с Канаевой помогла ей почувствовать себя увереннее на ковре.
Сейчас Евгения сотрудничает с академией Алины Кабаевой «Небесная грация», проводит мастер-классы, участвует в гала-шоу и организует собственный турнир в Омске. После ухода Ирины Винер в спортивной среде даже обсуждали, что именно Канаева может со временем стать одной из главных фигур российской художественной гимнастики. Но сама олимпийская чемпионка по-прежнему остается человеком, который предпочитает громким интервью спокойную работу в зале.