Чемпион ОИ Нагорный не возобновит карьеру после допуска российских гимнастов

Олимпийский чемпион Игр в Токио в командном многоборье Никита Нагорный высказался о возможном возвращении в спорт после того, как российским гимнастам разрешили выступать на международных турнирах под флагом и гимном.
В понедельник Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) полностью сняла с россиян все ограничения на участие в соревнованиях, которые проходят под ее управлением.
«Готов ли возобновить карьеру? Я нахожусь под персональными санкциями в большей части стран, где проводятся отборочные мероприятия. Поэтому, даже если бы я был готов, возвращение было бы бессмысленно», — приводит слова Нагорного «Спорт-Экспресс».