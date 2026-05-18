Тарасова отреагировала на возвращение гимнастам флага

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что следующими на международную арену вернутся российские фигуристы.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) полностью восстановить в правах российских спортсменов. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Прекрасно, что нашим атлетам вернули флаг и гимн. Так должно быть во всех видах спорта без исключения. Дай бог следующими будут фигуристы», — сказала Тарасова.

Решение о допуске российских и белорусских гимнастов к международным стартам с возможностью использования государственной символики было принято исполкомом World Gymnastics на встрече в Египте.

Ограничения в отношении российских и белорусских гимнастов были введены весной 2022 года. После нового решения международной федерации они прекратили действие.

При этом ситуация с российскими фигуристами остается неопределенной. По данным источника, решения о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе на данный момент нет.