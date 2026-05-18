Мельникова ждет допуска гимнастов на турниры Европы

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снимет ограничения с российских спортсменов. Об этом она рассказала ТАСС.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к своим турнирам с флагом и гимном. В пресс-службе European Gymnastics сообщили ТАСС, что организация до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с российских атлетов.
«Как долго мы ждали этого. Все наконец вернулось на свои места. Эта новость прибавляет мотивации. Совсем скоро начинается активная фаза подготовки к чемпионату Европы и мира», — сказала Мельникова.
«Выступать с национальной символикой — это совершенно другие эмоции. Я испытывала их и не раз и очень рада, что теперь вся наша молодая команда получит эту возможность. Надеюсь, что Европейский гимнастический союз примет такое же решение», — добавила она.
Российские гимнасты были ограничены в участии в международных соревнованиях после событий 2022 года. Решение World Gymnastics стало одним из наиболее заметных шагов по восстановлению российских спортсменов в правах.