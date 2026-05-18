Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мельникова ждет допуска гимнастов на турниры Европы

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова надеется, что European Gymnastics разрешит россиянам выступать с флагом и гимном.

Источник: Reuters

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова надеется, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) снимет ограничения с российских спортсменов. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к своим турнирам с флагом и гимном. В пресс-службе European Gymnastics сообщили ТАСС, что организация до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с российских атлетов.

«Как долго мы ждали этого. Все наконец вернулось на свои места. Эта новость прибавляет мотивации. Совсем скоро начинается активная фаза подготовки к чемпионату Европы и мира», — сказала Мельникова.

«Выступать с национальной символикой — это совершенно другие эмоции. Я испытывала их и не раз и очень рада, что теперь вся наша молодая команда получит эту возможность. Надеюсь, что Европейский гимнастический союз примет такое же решение», — добавила она.

Российские гимнасты были ограничены в участии в международных соревнованиях после событий 2022 года. Решение World Gymnastics стало одним из наиболее заметных шагов по восстановлению российских спортсменов в правах.