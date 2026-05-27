Призер чемпионата Европы по гимнастике Да Силва погиб в ДТП

Бывший французский гимнаст Гаэль Да Силва погиб в результате ДТП. Ему был 41 год, сообщает L'Équipe.
Да Силва был одним из заметных гимнастов своего поколения во Франции. За десять дней до трагедии он присутствовал на командном чемпионате Франции в Амьене и общался с представителями гимнастического сообщества.
Главным международным достижением спортсмена стала бронзовая медаль чемпионата Европы 2012 года в Монпелье в вольных упражнениях. Он стал единственным французом, завоевавшим награду на том турнире, и благодаря этому отобрался на Олимпийские игры в Лондоне.
На Олимпиаде-2012 Да Силва помог сборной Франции занять восьмое место в командном турнире. В квалификации вольных упражнений он стал десятым и остановился близко к выходу в личный финал. Карьеру гимнаст завершил в 2013 году.
Карьера Да Силвы сопровождалась серьезными травмами. В 2004 году он пропустил Олимпиаду в Афинах из-за повреждения колена, а вскоре после этого попал в ДТП на мотоцикле. Позднее ему пришлось перенести несколько операций на правой ноге.
«На больничной койке я видел, как гимнастика отдаляется от меня, но не хотел останавливаться на этом. Без нее я не знаю, что делал бы в жизни. Именно эта мысль мотивировала меня быстрее выбраться», — вспоминал Да Силва.
Еще один тяжелый удар спортсмен получил перед Олимпиадой-2008: за три дня до вылета в Пекин он порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке.
«Четыре года спустя после того тяжелого периода я здесь с бронзовой медалью. Это прекрасная награда и знак надежды», — говорил гимнаст после подиума на Евро-2012.
После завершения карьеры Да Силва проходил профессиональную переподготовку и работал технико-коммерческим представителем в компании Gymnova. У него остались жена Камилла, также бывшая гимнастка и участница Олимпийских игр 2004 года, и трое детей.