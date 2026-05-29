Заикина высказалась о победе на юниорском чемпионате Европы

Российская гимнастка Яна Заикина призналась, что гордится победой в упражнениях с лентой на чемпионате Европы среди юниоров.

Источник: Sport24

Российская гимнастка Яна Заикина прокомментировала победу в упражнениях с лентой на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Соревнования проходят в болгарской Варне. В финале Заикина получила 26 баллов и завоевала золотую медаль. Второе место заняла украинка София Краинская (25,750), третьей стала представительница Германии Мелисса Дите (25,300).

«Это невероятные чувства. Мне было очень приятно. Была очень горда, что смогла сделать очень хорошую ленточку и поднять флаг России на первое место», — сказала Заикина.

По словам спортсменки, победа стала результатом большой работы, которую она проделала вместе с тренерами.

«Это было очень непросто, потому что мы очень много работали над этим. И я очень рада, что у меня все получилось», — отметила гимнастка.

Российские спортсменки выступают на турнире с национальной символикой. После победы Заикиной на арене прозвучал гимн России.

Ранее European Gymnastics и World Gymnastics сняли ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.