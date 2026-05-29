Российского гимнаста дисквалифицировали на три года за допинг

Российский гимнаст Даниил Кузьмин получил трехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Во внесоревновательной допинг-пробе, взятой у 26-летнего россиянина 3 февраля, был обнаружен болденон — синтетический анаболический стероид, являющийся производным тестостерона и способствующий увеличению мышечной массы и силы. 20 марта он был временно отстранен от соревнований.

Отмечается, что Кузьмин признал свою вину в нарушении антидопинговых правил и согласился с санкциями ITA, благодаря чему срок его дисквалификации был сокращен с четырех до трех лет — до 19 марта 2029 года. Все результаты Кузьмина с момента сдачи положительной допинг-пробы были аннулированы.

Даниил Кузьмин — чемпион мира среди юниоров 2014 года. Также он становился призером этапов Кубка мира и чемпионата России. В феврале Кузьмин получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).