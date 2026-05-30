Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы

Сборная России стала второй в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.

Источник: БЕЛТА

Сборная России завоевала серебряные медали в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

Российские гимнастки набрали 53,450 балла. Победу одержала сборная Испании с результатом 57,650 балла, бронзу выиграла команда Израиля, получившая 53,350 балла.

Также россиянки стали бронзовыми призерами в командном многоборье. Сборная России набрала 274,650 балла.

Золото в командном многоборье завоевала Болгария с результатом 277,600 балла. Серебряные медали достались сборной Израиля, которая также набрала 274,650 балла.

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсменки выступают на турнире с национальным флагом и гимном.

17 мая исполком Международной федерации гимнастики World Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном. 24 мая аналогичное решение принял Европейский гимнастический союз.