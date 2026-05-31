Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы

В активе российских спортсменок девять медалей: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. На втором месте по общему числу медалей расположилась сборная Болгарии, завоевавшая четыре золота и четыре серебра. Третьей стала команда Израиля, у которой семь наград — одна серебряная и шесть бронзовых.
По количеству золотых медалей сборная России заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место досталось болгарским гимнасткам, второе — немецким (три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль), третье — испанским (три золотые медали).
Чемпионат Европы проходил с 27 по 31 мая. Как сообщает ТАСС, 17 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских спортсменов к международным стартам с флагом и гимном страны. 24 мая аналогичное решение утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).