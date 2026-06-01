Кабаева прокомментировала успех российских «художниц» на ЧЕ

«Поздравляю сборную России по художественной гимнастике с успешным выступлением на чемпионате Европы. Этот турнир стал особенным для нашей команды: после длительного перерыва российские спортсменки вновь выступили на международной арене под национальным флагом и гимном России. Это событие имеет большое значение для всего отечественного спорта.



Хочу отметить наших юниорок — Яну Заикину, которая завоевала золотую медаль, и Ксению Савинову, ставшую серебряным призером соревнований. Уверена, этот турнир станет для вас важным шагом в международной карьере. Поздравляю сениорок команды групповых упражнений, которые стали серебряными призерами. За этим успехом стоят огромный труд, взаимное доверие и настоящее командное единство.



Отдельно хочу отметить Марию Борисову, Софию Ильтерякову и Еву Кононову. Вы проявили характер, уверенность и готовность бороться до конца на протяжении всего турнира. Мария и София вошли в шестерку сильнейших гимнасток Европы. Итогом выступления сениорок стала бронзовая медаль в командном зачете, которая еще раз подтвердила профессионализм нашей команды.



Благодарю тренеров, хореографов, врачей и всех специалистов, которые ежедневно трудятся ради успеха наших спортсменок. Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всего турнира горячо поддерживали гимнасток, готовили плакаты и создавали на трибунах неповторимую атмосферу.



Этот чемпионат Европы еще раз подтвердил, что российская художественная гимнастика остается одной из сильнейших в мире и продолжает развиваться. Уверена, впереди у нашей сборной еще много ярких побед и поводов для гордости!» — сказала Кабаева.