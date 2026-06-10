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Симона Байлз: на прошлой неделе я чуть не умерла

Семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Обычно я не делюсь подобными вещами, потому что ценю личную жизнь в наше время. Но то, что я чуть не умерла на прошлой неделе, точно не было в моем списке дел. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни. Особенно с учетом того, что Джонатан (Джонатан Оуэнс, игрок в американский футбол и муж Симоны Байлз — прим. ред.) был на сборах в Индианаполисе.

Всю неделю я провела в постели. Рано или поздно я все расскажу, но хочу поблагодарить моих близких, которые писали, проверяли, как я себя чувствую, приезжали ко мне и присылали цветы. Люблю вас всех», — написала Байлз в соцсетях.

Симона Байлз является одной из самых титулованных спортсменок в истории. Ей принадлежит рекорд по общему количеству наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира (41). По ходу карьеры 29-летнюю американку неоднократно обвиняли в употреблении допинга.

Байлз пока не объявляла о завершении карьеры и не исключала вариант, при котором она выступит на домашних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. На этих Играх она может стать самой титулованной гимнасткой в истории Олимпиад, побив рекорд девятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной.