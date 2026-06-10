Симона Байлз: на прошлой неделе я чуть не умерла

«Обычно я не делюсь подобными вещами, потому что ценю личную жизнь в наше время. Но то, что я чуть не умерла на прошлой неделе, точно не было в моем списке дел. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни. Особенно с учетом того, что Джонатан (Джонатан Оуэнс, игрок в американский футбол и муж Симоны Байлз — прим. ред.) был на сборах в Индианаполисе.



Всю неделю я провела в постели. Рано или поздно я все расскажу, но хочу поблагодарить моих близких, которые писали, проверяли, как я себя чувствую, приезжали ко мне и присылали цветы. Люблю вас всех», — написала Байлз в соцсетях.