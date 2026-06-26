Российские гимнастки не поедут в Румынию из-за демарша мэра

Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напока из-за грубых нарушений регламента соревнований со стороны организаторов.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России (ФГР). Ранее мэр Клужа Эмиль Бок заявил, что намерен не допустить появления российской символики во время проведения этапа Кубка вызова по художественной гимнастике в городе.
«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», — приводит слова пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линара Гинатуллина ТАСС.
Глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну выразила озабоченность ситуацией, заявив, что страна рискует потерять право на проведение юниорского чемпионата мира.
В Федерации гимнастики России отметили, что будут добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами.
Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня. Решение о возвращении российским спортсменам права выступать под флагом и гимном на соревнованиях World Gymnastics было принято в мае.