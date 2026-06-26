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Дегтярев хочет лишить Румынию международных соревнований

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал отказ сборной России по художественной гимнастики от выступления на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Перед началом Кубка вызова мэр города Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на соревновании.

— Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics, правила проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации.

Поэтому мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения, как минимум, международных соревнований по гимнастике, ну, а как максимум — вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) заявляла, что ведет переговоры с властями Клуж-Напоки об отмене запрета на российскую символику после заявления чиновника. Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics. Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном страны было принято в мае.