Дегтярев хочет лишить Румынию международных соревнований

Перед началом Кубка вызова мэр города Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на соревновании.
— Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics, правила проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации.
Поэтому мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения, как минимум, международных соревнований по гимнастике, ну, а как максимум — вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков, — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) заявляла, что ведет переговоры с властями Клуж-Напоки об отмене запрета на российскую символику после заявления чиновника. Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics. Решение о возвращении российским спортсменам права выступать на соревнованиях под эгидой организации с флагом и гимном страны было принято в мае.