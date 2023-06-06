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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Трефилов о победе Вяхиревой: Лучше бы она осталась в России

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов поделился своими мыслями насчет победы Анны Вяхиревой в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2022

Российская гандболистка Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов в составе норвежского клуба «Вайперс Кристиансанд».

Евгений Трефилов дал комментарий после победы Анны в главном клубном турнире Европы.

«Я рад за нее, что она выиграла Лигу чемпионов. Она достигла своей цели, молодец. Но еще больше был бы рад, если бы она выиграла, когда играла за “Ростов-Дон”. Был бы рад в два раза сильнее, потому что это моя страна выиграла. Тем более, если бы в клубе играли представители России, не датчане, японцы или кто-то еще. Конечно, переезд в норвежский чемпионат был ее решением. Но я считаю, что для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь. А сейчас я не уверен, что она вернется. Я признаю ее успех, но для меня важнее хорошие результаты российских команд — “Ростова”, ЦСКА и других. В таком случае у нас в стране были бы топовые клубы. У нас есть родина, за которую мы должны отвечать и бороться», — приводит слова Трефилова Metaratings.ru.

Вяхирева перешла в «Виперс Кристиансанд» летом 2022 года. В финальном матче Лиги чемпионов норвежский клуб обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24. Российская гандболистка забила шесть мячей. Она была признана самым ценным игроком «Финала четырех».

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