Трефилов о победе Вяхиревой: Лучше бы она осталась в России

«Я рад за нее, что она выиграла Лигу чемпионов. Она достигла своей цели, молодец. Но еще больше был бы рад, если бы она выиграла, когда играла за “Ростов-Дон”. Был бы рад в два раза сильнее, потому что это моя страна выиграла. Тем более, если бы в клубе играли представители России, не датчане, японцы или кто-то еще. Конечно, переезд в норвежский чемпионат был ее решением. Но я считаю, что для российского гандбола было бы лучше, если бы она осталась здесь. А сейчас я не уверен, что она вернется. Я признаю ее успех, но для меня важнее хорошие результаты российских команд — “Ростова”, ЦСКА и других. В таком случае у нас в стране были бы топовые клубы. У нас есть родина, за которую мы должны отвечать и бороться», — приводит слова Трефилова Metaratings.ru.