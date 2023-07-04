Чемпионат Европы по гандболу перенесут из России

«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей EHF, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов», — говорится в сообщении.