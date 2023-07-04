Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионат Европы по гандболу перенесут из России

Запланированный на 2026 год женский чемпионат Европы по гандболу перенесут из России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2026 года среди женских команд. EHF будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

Право принимать чемпионат Европы было доверено России на конгрессе EHF в ноябре 2021 года.

«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей EHF, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов», — говорится в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянин поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC
Чемпионат Европы по гандболу перенесут из России
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь