Чемпионат Европы по гандболу перенесут из России
Запланированный на 2026 год женский чемпионат Европы по гандболу перенесут из России.
Запланированный на 2026 год женский чемпионат Европы по гандболу перенесут из России.
Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести из России чемпионат Европы 2026 года среди женских команд. EHF будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.
Право принимать чемпионат Европы было доверено России на конгрессе EHF в ноябре 2021 года.
«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей EHF, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов», — говорится в сообщении.