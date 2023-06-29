Российская гандболистка признана лучшим игроком сезона в Норвегии

Также россиянка вошла в состав символической сборной чемпионата и стала победительницей в номинации «Любимица публики».

«Для меня большая честь получить награду “Игрок года” в лиге, и я это очень ценю. Я стараюсь показывать свой лучший гандбол в каждом матче. Думаю, что именно поэтому я получила этот приз», — приводит слова Вяхиревой Norsk Topphandball.