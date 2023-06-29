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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Российская гандболистка признана лучшим игроком сезона в Норвегии

Гандболистка норвежского клуба «Вайперс» Анна Вяхирева названа лучшим игроком сезона-2022/23 в Норвегии.

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Источник: AFP 2022

Российская гандболистка Анна Вяхирева признана лучшим игроком сезона-2022/23 в Норвегии.

Также россиянка вошла в состав символической сборной чемпионата и стала победительницей в номинации «Любимица публики».

«Для меня большая честь получить награду “Игрок года” в лиге, и я это очень ценю. Я стараюсь показывать свой лучший гандбол в каждом матче. Думаю, что именно поэтому я получила этот приз», — приводит слова Вяхиревой Norsk Topphandball.

Вместе с «Вайперс» 28-летняя россиянка выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Норвегии.

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Российская гандболистка признана лучшим игроком сезона в Норвегии
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