Российская гандболистка признана лучшим игроком сезона в Норвегии
Гандболистка норвежского клуба «Вайперс» Анна Вяхирева названа лучшим игроком сезона-2022/23 в Норвегии.
Гандболистка норвежского клуба «Вайперс» Анна Вяхирева названа лучшим игроком сезона-2022/23 в Норвегии.
Российская гандболистка Анна Вяхирева признана лучшим игроком сезона-2022/23 в Норвегии.
Также россиянка вошла в состав символической сборной чемпионата и стала победительницей в номинации «Любимица публики».
«Для меня большая честь получить награду “Игрок года” в лиге, и я это очень ценю. Я стараюсь показывать свой лучший гандбол в каждом матче. Думаю, что именно поэтому я получила этот приз», — приводит слова Вяхиревой Norsk Topphandball.
Вместе с «Вайперс» 28-летняя россиянка выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Норвегии.