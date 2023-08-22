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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийская чемпионка по гандболу рассказала о победе над раком

Владлена Бобровникова заявила, что победа над раком стала для нее более важной, чем золотая медаль Игр.

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Источник: РИА "Новости"

«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак! Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная», — написала спортсменка в своих соцсетях.

О болезни стало известно в мае 2023 года. У Бобровниковой была выявлена лимфома Ходжкина. В июле пресс-служба клуба «Ростов-Дон» заявила, что спортсменка завершила карьеру.

В составе сборной России Владлена Бобровникова становилась чемпионкой Олимпиады-2016 в Рио, серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года. С «Ростов-Доном» спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и семь раз побеждала в Кубке России.

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