Олимпийская чемпионка по гандболу рассказала о победе над раком
Владлена Бобровникова заявила, что победа над раком стала для нее более важной, чем золотая медаль Игр.
Владлена Бобровникова заявила, что победа над раком стала для нее более важной, чем золотая медаль Игр.
«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак! Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная», — написала спортсменка в своих соцсетях.
О болезни стало известно в мае 2023 года. У Бобровниковой была выявлена лимфома Ходжкина. В июле пресс-служба клуба «Ростов-Дон» заявила, что спортсменка завершила карьеру.
В составе сборной России Владлена Бобровникова становилась чемпионкой Олимпиады-2016 в Рио, серебряной призеркой Олимпиады-2020 в Токио и бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года. С «Ростов-Доном» спортсменка шесть раз становилась чемпионкой России и семь раз побеждала в Кубке России.