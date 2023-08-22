Олимпийская чемпионка по гандболу рассказала о победе над раком

«Бегу из онкоинститута подальше! Потому что я победила рак! Победа на Олимпийских играх была одной из самых главных в жизни! Но победа над раком самая важная», — написала спортсменка в своих соцсетях.

О болезни стало известно в мае 2023 года. У Бобровниковой была выявлена лимфома Ходжкина. В июле пресс-служба клуба «Ростов-Дон» заявила, что спортсменка завершила карьеру.