Российская гандболистка Вяхирева стала чемпионкой Франции

31-летняя Вяхирева перешла в «Брест» летом 2024 года из норвежского «Вайперс» за рекордные для женского гандбола 170 тысяч евро. После окончания сезона-2025/26 Вяхирева покинет команду и продолжит свою карьеру в датском «Оденсе». Ее соглашение будет действовать до 2028 года.