Российская гандболистка Вяхирева стала чемпионкой Франции

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева завоевала золотую медаль чемпионата Франции в составе «Бреста».

В заключительном матче чемпионата Франции «Брест» одержал победу над «Самбр Авенуа» со счетом 43:25 и завершил турнир на первой строчке в таблице. Команда набрала 76 очков и обошла имеющий аналогичное количество очков «Мец» по дополнительным показателям.

Клуб Вяхиревой также поборется за выход в финал Лиги чемпионов. 6 июня «Брест» проведет полуфинальный матч «Финала четырех» ЛЧ сезона-2025/26 с венгерским «Дьером». В случае победы французский клуб сыграет в матче за чемпионский трофей с победителем встречи между «Мецем» и румынским «Бухарестом».

31-летняя Вяхирева перешла в «Брест» летом 2024 года из норвежского «Вайперс» за рекордные для женского гандбола 170 тысяч евро. После окончания сезона-2025/26 Вяхирева покинет команду и продолжит свою карьеру в датском «Оденсе». Ее соглашение будет действовать до 2028 года.

Ранее Вяхирева выступала за «Ростов-Дон», «Астраханочку» и звенигородскую «Звезду». В составе сборной России спортсменка завоевала золотую и серебряную награды Олимпийских игр, а также бронзовую медаль чемпионата мира и серебро первенства Европы.