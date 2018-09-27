Жена игрока СКА Тихонова взяла у него флэш-интервью. И назвала защитником!
Нападающий СКА Виктор Тихонов дал
Нападающий СКА Виктор Тихонов дал
Для хоккеиста СКА это интервью стало сюрпризом.
— С вами Евгения Тихонова. Давайте подведем итоги второго периода. С нами защитник, которого я очень редко вижу дома
— Видишь, меня сегодня днем плохо покормили дома — обычно кормят лучше. Поэтому пока нет голов. А так играем неплохо, ведем, можем чуть нарастить темп.
— Давайте поговорим о другом хоккее. Завтра у нас намечается совершенно другая игра, тренировка Льва (сына Тихонова — прим.ред.) и вы сами его туда завозите?
— Работать водителем я тоже умею, есть у меня права, неплохо вожу.
— Если не будет шайбы, значит, я ожидаю дома белые розы. На всякий случай.
— Хорошо, с цветами у меня пока игра не очень идет, за последний месяц еще не дарил их, поэтому не один букет подарю, а два, — ответил Тихонов.
В матче с «Сибирью» Тихонов провел на льду 12 минут и очков не набрал. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 передачи в 9 играх.
СКА разгромил «Сибирь» — 5:0.
Алексей Иванов