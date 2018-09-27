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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена игрока СКА Тихонова взяла у него флэш-интервью. И назвала защитником!

Нападающий СКА Виктор Тихонов дал флэш-интервью после второго периода матча с «Сибирью». Корреспонденткой канала «78» стала жена игрока Евгения Тихонова.

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Для хоккеиста СКА это интервью стало сюрпризом.

— С вами Евгения Тихонова. Давайте подведем итоги второго периода. С нами защитник, которого я очень редко вижу дома из-за хоккея — Виктор Тихонов! Как проходит игра, почему не забили гол? Раньше я наблюдала совершенно другую игру.
— Видишь, меня сегодня днем плохо покормили дома — обычно кормят лучше. Поэтому пока нет голов. А так играем неплохо, ведем, можем чуть нарастить темп.

— Давайте поговорим о другом хоккее. Завтра у нас намечается совершенно другая игра, тренировка Льва (сына Тихонова — прим.ред.) и вы сами его туда завозите?
— Работать водителем я тоже умею, есть у меня права, неплохо вожу.

— Если не будет шайбы, значит, я ожидаю дома белые розы. На всякий случай.
— Хорошо, с цветами у меня пока игра не очень идет, за последний месяц еще не дарил их, поэтому не один букет подарю, а два, — ответил Тихонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Сибирью» Тихонов провел на льду 12 минут и очков не набрал. В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 передачи в 9 играх.

СКА разгромил «Сибирь» — 5:0.

Алексей Иванов

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