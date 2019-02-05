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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Шипулин и Легков пробили буллиты на матче «Авангарда»

В Балашихе был не только Моуринью.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» пригласил на матч против СКА сразу нескольких известных людей из мира спорта.

Помимо Жозе Моуринью в Балашиху приехали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также бывший лыжник Александр Легков и экс-биатлонист Антон Шипулин.

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Легков и Шипулин в перерыве матча исполнили буллиты.

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— Я хоккеем не занимался никогда. Скажу больше, сегодня, наверное, всего десятый раз, когда я встал на коньки. Обычно играю только раз в год, когда у нас в Екатеринбурге проходит благотворительный матч. Коньки ещё что-то более-менее схожее с лыжами, а вот клюшка и шайба для меня совсем непривычно.

— Но вы наверняка готовились к сегодняшнему конкурсу буллитов?

— О чём вы говорите, я только полтора часа назад узнал, что буду принимать в нём участие (улыбается)! Мы с Сашкой Легковым очень хорошо дружим и с утра были на одном мероприятии. После чего ехали в машине на встречу, но она отменилась. И тогда Саша сказал, что мы поедем на хоккей, пробьём по буллиту и посмотрим красивый матч.

— За кого болеете в КХЛ?

— Я всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы!" — рассказал Шипулин официальному сайту КХЛ.

Алексей Иванов

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