Шипулин и Легков пробили буллиты на матче «Авангарда»
В Балашихе был не только Моуринью.
В Балашихе был не только Моуринью.
«Авангард» пригласил на матч против СКА сразу нескольких известных людей из мира спорта.
Помимо Жозе Моуринью в Балашиху приехали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также бывший лыжник Александр Легков и
Легков и Шипулин в перерыве матча исполнили буллиты.
— Я хоккеем не занимался никогда. Скажу больше, сегодня, наверное, всего десятый раз, когда я встал на коньки. Обычно играю только раз в год, когда у нас в Екатеринбурге проходит благотворительный матч. Коньки ещё
— Но вы наверняка готовились к сегодняшнему конкурсу буллитов?
— О чём вы говорите, я только полтора часа назад узнал, что буду принимать в нём участие (улыбается)! Мы с Сашкой Легковым очень хорошо дружим и с утра были на одном мероприятии. После чего ехали в машине на встречу, но она отменилась. И тогда Саша сказал, что мы поедем на хоккей, пробьём по буллиту и посмотрим красивый матч.
— За кого болеете в КХЛ?
— Я всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы!" — рассказал Шипулин официальному сайту КХЛ.
Алексей Иванов