Шипулин и Легков пробили буллиты на матче «Авангарда»

— Я хоккеем не занимался никогда. Скажу больше, сегодня, наверное, всего десятый раз, когда я встал на коньки. Обычно играю только раз в год, когда у нас в Екатеринбурге проходит благотворительный матч. Коньки ещё что-то более-менее схожее с лыжами, а вот клюшка и шайба для меня совсем непривычно.

— Но вы наверняка готовились к сегодняшнему конкурсу буллитов?



— О чём вы говорите, я только полтора часа назад узнал, что буду принимать в нём участие (улыбается)! Мы с Сашкой Легковым очень хорошо дружим и с утра были на одном мероприятии. После чего ехали в машине на встречу, но она отменилась. И тогда Саша сказал, что мы поедем на хоккей, пробьём по буллиту и посмотрим красивый матч.



— За кого болеете в КХЛ?



— Я всей душой болею за «Автомобилист», который прославляет наш город. В этом сезоне парни просто красавцы!" — рассказал Шипулин официальному сайту КХЛ.



Алексей Иванов