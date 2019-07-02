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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Зарипов открыл бутылку кистевым броском (видео)

В Казани подключились к модному челленджу.

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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов показал еще один способ открыть бутылку, не дотрагиваясь до нее руками.

Именно такой челлендж сейчас популярен среди спортсменов ММА и представителей других видов единоборств. Они соревнуются в том, кто интереснее открутит крышку на бутылке ударом ноги, а Зарипов для этого использовал клюшку и шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, кто еще из хоккеистов подключится к этому челленджу?

Зарипов 5 раз выигрывал Кубок Гагарина. Недавно 38-летний игрок подписал новый контракт с «Ак Барсом».

Алексей Иванов

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