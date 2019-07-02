Зарипов открыл бутылку кистевым броском (видео)

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов показал еще один способ открыть бутылку, не дотрагиваясь до нее руками.



Именно такой челлендж сейчас популярен среди спортсменов ММА и представителей других видов единоборств. Они соревнуются в том, кто интереснее открутит крышку на бутылке ударом ноги, а Зарипов для этого использовал клюшку и шайбу.