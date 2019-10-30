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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист сыграл в настольный теннис на льду (видео)

Шоу вратаря «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

Юлиус Гудачек подготовил сюрприз для болельщиков «Спартака». Чешский голкипер после победы над «Йокеритом» показал болельщикам традиционное «Гуда-шоу» и добавил в него новый элемент. Гудачек в коньках сыграл в настольный теннис с талисманом команды.

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Интересно, что гостем этого матча стал вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко. Голкипер произвел символическое празднование перед началом встречи.

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Команда Олега Знарка победила 4:2 и теперь занимает 5-е место на Западе.

Алексей Иванов

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