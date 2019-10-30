Хоккеист сыграл в настольный теннис на льду (видео)

Юлиус Гудачек подготовил сюрприз для болельщиков «Спартака». Чешский голкипер после победы над «Йокеритом» показал болельщикам традиционное «Гуда-шоу» и добавил в него новый элемент. Гудачек в коньках сыграл в настольный теннис с талисманом команды.