«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова

Нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб “Авангард” благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

Якупов провел в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 36-летний Белов в прошлом сезоне поучаствовал в 81 встрече и набрал 14 (1+13) очков.