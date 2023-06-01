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15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова

Наиль Якупов и Антон Белов покидают омский клуб.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий Наиль Якупов и защитник Антон Белов покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

«Хоккейный клуб “Авангард” благодарит за игру нападающего Наиля Якупова и защитника Антона Белова. Желаем удачного продолжения карьеры», — говорится в заявлении.

Якупов провел в прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 30 матчей и набрал 13 (7+6) очков. 36-летний Белов в прошлом сезоне поучаствовал в 81 встрече и набрал 14 (1+13) очков.

«Авангард» по итогам прошлого сезона КХЛ занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции в регулярном чемпионате. В плей-офф команда дошла до финала конференции, где в серии до четырех побед уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4

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