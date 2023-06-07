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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Бронзовый призер ОИ-2022 Гернат перешел в «Локомотив»

Словацкий защитник Мартин Гернат перешел в ярославский «Локомотив».

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Ярославский клуб Континентальной Хоккейной Лиги поделился во «Вконтакте» своим новым подписанием.

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год.

В сезоне-2022/23 защитник выступал за швейцарскую «Лозанну» и набрал 27 (8+19) очков в 46 играх при полезности «+5».

В 2022 году Гернат стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

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 Бронзовый призер ОИ-2022 Гернат перешел в «Локомотив»
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