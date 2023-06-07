Бронзовый призер ОИ-2022 Гернат перешел в «Локомотив»
Словацкий защитник Мартин Гернат перешел в ярославский «Локомотив».
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Словацкий защитник Мартин Гернат перешел в ярославский «Локомотив».
Ярославский клуб Континентальной Хоккейной Лиги поделился во «Вконтакте» своим новым подписанием.
Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год.
В сезоне-2022/23 защитник выступал за швейцарскую «Лозанну» и набрал 27 (8+19) очков в 46 играх при полезности «+5».
В 2022 году Гернат стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.