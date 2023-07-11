Молодежка «Сибири» провела тренировку на новой арене

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=464620855f3b766e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239120&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 человек. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.

Сезон-2023/24 клуб планирует начать на новом стадионе. Первый домашний матч «Сибири» запланирован на 7 сентября с «Барысом».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что тестовый матч на «Сибирь-Арене» хотят провести в августе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e5a935960d881bc5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-44270144&hd=2&id=456242711&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.