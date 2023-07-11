Молодежка «Сибири» провела тренировку на новой арене
Команда МХЛ «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене», говорится в сообщении на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в VK.
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Команда МХЛ «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене», говорится в сообщении на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в VK.
Новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 человек. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.
Сезон-2023/24 клуб планирует начать на новом стадионе. Первый домашний матч «Сибири» запланирован на 7 сентября с «Барысом».
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что тестовый матч на «Сибирь-Арене» хотят провести в августе.
«Сибирь» в прошлом сезоне КХЛ заняла шестое место в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф команда уступила омскому «Авангарду» 1−4 в серии.