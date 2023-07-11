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16:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежка «Сибири» провела тренировку на новой арене

Команда МХЛ «Сибирские снайперы» провела тренировку на новой «Сибирь-Арене», говорится в сообщении на официальной странице хоккейного клуба «Сибирь» в VK.

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Новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 6055 человек. «Сибирь-Арена» рассчитана на 10,5 тыс. зрителей.

Сезон-2023/24 клуб планирует начать на новом стадионе. Первый домашний матч «Сибири» запланирован на 7 сентября с «Барысом».

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что тестовый матч на «Сибирь-Арене» хотят провести в августе.

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«Сибирь» в прошлом сезоне КХЛ заняла шестое место в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф команда уступила омскому «Авангарду» 1−4 в серии.

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