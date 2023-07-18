Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.04
Ак Барс
ЦСКА
23
27.04
ЦСКА
Ак Барс
03
25.04
Ак Барс
ЦСКА
21
23.04
ЦСКА
Ак Барс
21
21.04
ЦСКА
Ак Барс
32
19.04
Ак Барс
ЦСКА
03
17.04
Ак Барс
ЦСКА
41
12.04
ЦСКА
СКА
30
Хоккей. КХЛ. Все результаты
15:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна зарплата Никиты Гусева в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Никита Гусева заработает 50 млн рублей по однолетнему контракту с московским клубом. Об этом сообщает Metaratings.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Во вторник, 18 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с 31-летним хоккеистом. Агент Гусева Юрий Николаев заявил, что «финансовая часть сделки устроила обе стороны».

В прошлом сезоне Гусев выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) очков. Также нападающий отыграл 13 матчей в плей-офф, записав на свой счет 12 (5+7) очков.

В составе сборной России Гусев стал чемпионом Олимпиады 2018 в Пхенчхане и серебряным призером Олимпиады 2022 в Пекине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Исинбаева продолжит работать в МОК из-за отсутствия поддержки СВО
Все команды Италии отказались от услуг Кокорина, но он не хочет...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь