Стала известна зарплата Никиты Гусева в «Динамо»

Во вторник, 18 июля, «Динамо» объявило о подписании контракта с 31-летним хоккеистом. Агент Гусева Юрий Николаев заявил, что «финансовая часть сделки устроила обе стороны».

В прошлом сезоне Гусев выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) очков. Также нападающий отыграл 13 матчей в плей-офф, записав на свой счет 12 (5+7) очков.

В составе сборной России Гусев стал чемпионом Олимпиады 2018 в Пхенчхане и серебряным призером Олимпиады 2022 в Пекине.