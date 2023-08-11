Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников перешел в «Ак Барс»

«Очень рад вернуться домой, я вырос в Казани, играл в “Ак Барсе”, и здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение — для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен. Высокой конкуренции в составе “Ак Барса” я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой и дать что-то новое “Ак Барсу”.



Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной. Забивать голы хочется всегда, но есть и большое желание добиваться побед с командой. А игра нападающего в обороне всегда помогает, особенно в плей-офф. В целом я ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ, хочу открыть для себя что-то новое и стать более универсальным хоккеистом», — сказал Свечников.