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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников перешел в «Ак Барс»

«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с нападающим Евгением Свечниковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ак Барс
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Источник: AP 2023

26-летний хоккеист является воспитанником казанского хоккея и в сезоне 2013/14 провел три игры за «Ак Барс» в КХЛ. После этого Свечников отправился в Северную Америку.

«Очень рад вернуться домой, я вырос в Казани, играл в “Ак Барсе”, и здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение — для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен. Высокой конкуренции в составе “Ак Барса” я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой и дать что-то новое “Ак Барсу”.

Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной. Забивать голы хочется всегда, но есть и большое желание добиваться побед с командой. А игра нападающего в обороне всегда помогает, особенно в плей-офф. В целом я ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ, хочу открыть для себя что-то новое и стать более универсальным хоккеистом», — сказал Свечников.

В 2015 году Свечников был выбран на драфте НХЛ под 19-м номером клубом «Детройт Ред Уингз», в системе которого провел пять лет. Также он успел поиграть за «Виннипег Джетс», а последний сезон провел в «Сан-Хосе Шаркс». Всего на счету нападающего 172 матча в НХЛ, в которых он набрал 45 (20+25) очков.

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