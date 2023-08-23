Федотов будет играть в КХЛ, несмотря на дисквалификацию IIHF

«Как я говорил, Федотов будет играть с 1 сентября в ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы, мы сделали всё юридически правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, она одобрена в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Говорить о каких-то нюансах неэтично и некорректно — этим занимаются юристы», — заявил Есмантович.

Ранее президент IIHF Люк Тардифф заявил, что федерация откроет дисциплинарное дело против ЦСКА, если Федотов будет выступать в КХЛ в период дисквалификации, который начнется 1 сентября и завершится 31 декабря.

На прошлой неделе IIHF отказала ЦСКА в регистрации нового контракта с Федотовым, так как тот не имел права подписывать контракт с армейским клубом из-за действующего соглашения с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз». Федотов был отстранен на четыре месяца, а ЦСКА получил запрет на международные трансферы сроком на один год. Несмотря на это, главный тренер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что планирует задействовать игрока в первом матче нового сезона КХЛ.