В «Тракторе» рассчитывают, что Кузнецов в будущем вернется в команду

«У него действующий контракт, эквивалентно сегодняшнему курсу доллару — это весь потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Мы хотели привлечь Кузнецова к работе с командой, пускай ему и нельзя было с нами тренироваться, он позитивный человек, был рядом. У него правильный посыл и радует, что с таким банковским счетом он все еще хочет развиваться. Мы надеемся, что это когда-нибудь случится» — сказал Волков.