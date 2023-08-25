В «Тракторе» рассчитывают, что Кузнецов в будущем вернется в команду

Евгений Кузнецов выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год.
«У него действующий контракт, эквивалентно сегодняшнему курсу доллару — это весь потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Мы хотели привлечь Кузнецова к работе с командой, пускай ему и нельзя было с нами тренироваться, он позитивный человек, был рядом. У него правильный посыл и радует, что с таким банковским счетом он все еще хочет развиваться. Мы надеемся, что это когда-нибудь случится» — сказал Волков.
Контракт 31-летнего Кузнецова с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2024/25. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.