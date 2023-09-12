СКА — «Спартак»: прогнозы и ставки

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Прогноз на матч

Весной СКА уступил ЦСКА в финале Западной конференции и серьезно обновил состав. В первом матче с «Динамо» у питерцев вышло сразу 11 новичков, в том числе вратарь Маттсон, форварды Гальченюк, Толчинский, Кадейкин и Лайпсик. А есть еще и Грицюк, и талантливый юниор Мичков… СКА начал сезон с 4-матчевого турне и привез с выезда меньше очков. чем ожидалось: 4 из 8. Команда Ротенберга обыграла московское «Динамо» и «Ладу», а затем уступила «Торпедо» и «Локомотиву». Где-то подводит дисциплина, где-то не хватает точности в реализации моментов.

«Спартак» сильно удивил, обменяв прямо перед началом сезона своего лучшего бомбардира Хохлачева. Клуб не договорился с игроком по новому контракту, теперь лидерами должны стать новички Голдобин и Бурмистров. И ставка на Голдобина оправдывает себя, у форварда уже 6 голов в 4 матчах. Хорош и его партнер по звену Иван Морозов (6 очков), вернувшийся из АХЛ. У красно-белых тоже 4 очка на этом отрезке, они проиграли «Куньлуню» и «Адмиралу» и победили «Северсталь» и «Амур». Задача нового главного тренера Жамнова — вернуть команду в плей-офф, ведь в прошлом сезоне «Спартак» был лишь девятым на Западе.

На что ставить

Первое, что бросается в глаза в матчах «Спартака» — большое количество голов. В действиях обороны и вратарей нет надежности, зато атака может выручить. В 4 играх красно-белых было 33 (!) шайбы — больше 8 среднем за матч. СКА забивает и пропускает немного, но то было на выезде, сказывалась усталость. БК Olimpbet предлагает на тотал больше 5,5 коэффициент 1,90. Добавим к этому, что для СКА сегодняшний матч будет первым на своей арене. А для команды Ротенберга, он это не раз подчеркивал, важно играть на удобной коробке и на хорошем льду. Да и два поражения подряд явно действуют на нервы питерцам, им нужно показать реакцию на неудачные результаты. Так что такой вариант, как победа СКА с форой −1,5 за 2,14, тоже выглядит заманчиво.

Андрей Санталов