«Авангард» подписал контракт с призером ОИ-2022 словаком Юрчо
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона со словацким нападающим Томашем Юрчо, сообщает пресс-служба команды.
Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона со словацким нападающим Томашем Юрчо, сообщает пресс-служба команды.
О подписании Юрчо высказался генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов:
«Мы укрепляем состав опытным игроком, рассчитывая на усиление второго звена, а также второй бригады большинства. Юрчо — габаритный, мастеровитый форвард с достаточным опытом игры в Северной Америке, он провел более 230 игр в НХЛ и 266 — в АХЛ. У него огромная мотивация вернуться в КХЛ и показать здесь свой лучший хоккей. Это качественный игрок, умеющий работать на команду, решить эпизод, такие хоккеисты нужны “Авангарду” перед плей-офф», — сказал Курьянов.
Ранее в КХЛ Юрчо выступал за казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар».
30-летний хоккеист с начала сезона-2023/24 выступает за швейцарский «Давос», который играет в Кубке Шпенглера.
«По договоренности с ХК “Давос” Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к нашей команде, играть будет под номером 13», — говорится в сообщении на странице команды в VK.
Томаш Юрчо играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас». В АХЛ в составе команды «Шарлотт Чекерс» нападающий стал обладателем Кубка Колдера. В составе сборной Словакии он выиграл бронзу Олимпийских игр 2022 года в Пекине.