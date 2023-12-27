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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» подписал контракт с призером ОИ-2022 словаком Юрчо

Омский хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт до конца сезона со словацким нападающим Томашем Юрчо, сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2023

О подписании Юрчо высказался генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов:

«Мы укрепляем состав опытным игроком, рассчитывая на усиление второго звена, а также второй бригады большинства. Юрчо — габаритный, мастеровитый форвард с достаточным опытом игры в Северной Америке, он провел более 230 игр в НХЛ и 266 — в АХЛ. У него огромная мотивация вернуться в КХЛ и показать здесь свой лучший хоккей. Это качественный игрок, умеющий работать на команду, решить эпизод, такие хоккеисты нужны “Авангарду” перед плей-офф», — сказал Курьянов.

Ранее в КХЛ Юрчо выступал за казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь Ред Стар».

30-летний хоккеист с начала сезона-2023/24 выступает за швейцарский «Давос», который играет в Кубке Шпенглера.

«По договоренности с ХК “Давос” Томаш Юрчо примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к нашей команде, играть будет под номером 13», — говорится в сообщении на странице команды в VK.

Томаш Юрчо играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас». В АХЛ в составе команды «Шарлотт Чекерс» нападающий стал обладателем Кубка Колдера. В составе сборной Словакии он выиграл бронзу Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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