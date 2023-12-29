Доминик Гашек поддержал вернувшегося в хоккей Хабибулина

«Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ. Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в “Аризоне” и “Тампе”. Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек в интервью «Матч ТВ».