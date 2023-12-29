Доминик Гашек поддержал вернувшегося в хоккей Хабибулина
В настоящий момент именно чешский вратарь является самым возрастным голкипером в истории КХЛ.
В настоящий момент именно чешский вратарь является самым возрастным голкипером в истории КХЛ.
27 декабря стало известно о том, что 50-летний Николай Хабибулин заключил контракт игрока с нижегородским «Торпедо».
Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил, что считает россиянина отличным вратарем, и пожелал ему удачи в новом этапе карьеры.
«Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ. Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в “Аризоне” и “Тампе”. Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек в интервью «Матч ТВ».
Гашека называют одним из лучших вратарей в истории хоккея. Он — олимпийский чемпион Нагано, двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы хоккея. Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак». Чех — самый возрастной вратарь в истории КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл свой последний матч за «красно-белых».
Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». Николай является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — 799. В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.