Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Нефтехимик
34
Хоккей. НХЛ
30.12
Детройт
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
30.12
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
30.12
Оттава
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
30.12
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.12
Айлендерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
30.12
Даллас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
30.12
Сент-Луис
Колорадо
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
05
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Лос-Анджелес
32
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Нефтехимик
34
28.12
Сочи
Салават Юлаев
46
28.12
Динамо Мн
Спартак
14
28.12
Ак Барс
Металлург Мг
14
28.12
Торпедо
Локомотив
35
28.12
Северсталь
Куньлунь РС
31
28.12
Витязь
Автомобилист
Б
23
28.12
Лада
Динамо М
40
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Доминик Гашек поддержал вернувшегося в хоккей Хабибулина

В настоящий момент именно чешский вратарь является самым возрастным голкипером в истории КХЛ.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

27 декабря стало известно о том, что 50-летний Николай Хабибулин заключил контракт игрока с нижегородским «Торпедо».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек заявил, что считает россиянина отличным вратарем, и пожелал ему удачи в новом этапе карьеры.

«Честно говоря, до сегодняшнего дня я не знал, что являюсь самым возрастным вратарем, который играл в КХЛ. Я узнал о возвращении Николая в четверг утром и, конечно, был удивлен. Николай был отличным вратарем, и я очень хорошо его помню, особенно по временам его работы в “Аризоне” и “Тампе”. Я скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед у себя дома. Хотя знаю, что это будет непросто в его возрасте и после нескольких лет без интенсивных тренировок», — сказал Гашек в интервью «Матч ТВ».

Гашека называют одним из лучших вратарей в истории хоккея. Он — олимпийский чемпион Нагано, двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы хоккея. Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак». Чех — самый возрастной вратарь в истории КХЛ. В феврале 2011 года в возрасте 46 лет он сыграл свой последний матч за «красно-белых».

Последний официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». Николай является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ 799. В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сколько зарабатывал великий футболист СССР в США. Его семья едва...
Мхитарян в 11-й раз признан лучшим футболистом Армении
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь