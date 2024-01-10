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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА предложил три варианта русских имен и фамилий для Лайпсика

9 января президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ 29-летнему канадскому хоккеисту.

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба СКА поздравила нападающего Брендана Лайпсика с получением гражданства РФ и в шутку предложила варианты русских имени и фамилии для него.

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. До того, как перейти в СКА летом 2023 года, нападающий защищал цвета ЦСКА и «Металлурга». В нынешнем регулярном чемпионате он провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

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