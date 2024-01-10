СКА предложил три варианта русских имен и фамилий для Лайпсика

Пресс-служба СКА поздравила нападающего Брендана Лайпсика с получением гражданства РФ и в шутку предложила варианты русских имени и фамилии для него.

«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.