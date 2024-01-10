СКА предложил три варианта русских имен и фамилий для Лайпсика
9 января президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ 29-летнему канадскому хоккеисту.
9 января президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ 29-летнему канадскому хоккеисту.
Пресс-служба СКА поздравила нападающего Брендана Лайпсика с получением гражданства РФ и в шутку предложила варианты русских имени и фамилии для него.
«Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. До того, как перейти в СКА летом 2023 года, нападающий защищал цвета ЦСКА и «Металлурга». В нынешнем регулярном чемпионате он провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка.