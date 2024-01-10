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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Речь больше о разовой акции». 50-летний Хабибулин — об игре в КХЛ

27 декабря стало известно о том, что 50-летний Николай Хабибулин заключил контракт игрока с нижегородским «Торпедо».

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Олимпийский чемпион и тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин допустил, что в случае готовности может сыграть в одном из матчей КХЛ.

«Сначала все это было скорее как шутка, которая переросла во что-то более реальное. А там посмотрим. Речь больше идет о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано. На лед еще я не выходил, пытаюсь сначала набрать форму в зале», — приводит ТАСС слова Хабибулина.

«Что касается перспектив, то я бы не стал так далеко забегать вперед. Во-первых, надо хорошо ощущать себя в зале, еще много предстоит работы. А во-вторых, надо просто выйти на тренировку и посмотреть, что это такое. Потому что я долго не играл, и когда смотришь матч со стороны, то все видно, все читается. Но надо привыкнуть к скорости, и вообще, смогу ли я привыкнуть к ним», — добавил голкипер.

Последний на данный момент официальный матч Хабибулин провел в сезоне-2013/14, когда выступал за команду НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Николай является рекордсменом среди российских голкиперов по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ 799. В составе сборной СНГ Хабибулин стал чемпионом Олимпиады 1992 года, а со сборной России взял бронзовую медаль на Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.

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