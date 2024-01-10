«Речь больше о разовой акции». 50-летний Хабибулин — об игре в КХЛ

Олимпийский чемпион и тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин допустил, что в случае готовности может сыграть в одном из матчей КХЛ.

«Сначала все это было скорее как шутка, которая переросла во что-то более реальное. А там посмотрим. Речь больше идет о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано. На лед еще я не выходил, пытаюсь сначала набрать форму в зале», — приводит ТАСС слова Хабибулина.

«Что касается перспектив, то я бы не стал так далеко забегать вперед. Во-первых, надо хорошо ощущать себя в зале, еще много предстоит работы. А во-вторых, надо просто выйти на тренировку и посмотреть, что это такое. Потому что я долго не играл, и когда смотришь матч со стороны, то все видно, все читается. Но надо привыкнуть к скорости, и вообще, смогу ли я привыкнуть к ним», — добавил голкипер.