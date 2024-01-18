«Сибирь» выразила разочарование позицией КХЛ по Гордееву

Новосибирской «Сибири» были присуждены технические поражения в четырех матчах КХЛ из-за нарушения лимита на легионеров. Помимо канадцев Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в заявку команды на эти игры попал защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

Гордеев родился в Омске и является гражданином России, где начал заниматься хоккеем в пять лет. После этого переехал вместе с семьей в Северную Америку, где выступал в юниорских лигах, а также в ECHL и AHL. За национальные команды США или Канады Гордеев не выступал.

«Клуб выражает разочарование позицией КХЛ по данному вопросу, несмотря на неоднозначность ситуации и предварительную готовность ФХР урегулировать данный вопрос с Лигой и Клубом с учетом интересов сборной России и хоккеиста. “Сибирь” не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых на матч, но само решение о присвоении Гордееву статуса хоккеиста, не имеющего права играть за спортивные сборные команды России, основано лишь на факте его длительного проживания и занятия хоккеем в другой стране». Также клуб назвал «вопиющей несправедливостью» тем, что, несмотря на желание самого спортсмена, который является гражданином России, выступать в родной стране, лига решила следовать Уставным правилам ИИХФ без учета интересов Гордеева.

«Вызывает большие сомнения, что этот прецедент будет способствовать решению недавно обозначенной лично Президентом России задачи по противодействию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших. Одновременно Клуб заверяет всех любителей хоккея и, прежде всего, своих болельщиков, что продолжит борьбу за выход в плей-офф и приложит все усилия для решения поставленной задачи», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.