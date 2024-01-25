Хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади
Нападающий московского «Спартака» Шейн Принс сделал предложение руки и сердца своей девушке Эмили на катке ГУМа, сообщает пресс-служба клуба.
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Нападающий московского «Спартака» Шейн Принс сделал предложение руки и сердца своей девушке Эмили на катке ГУМа, сообщает пресс-служба клуба.
Хоккейный Клуб «Спартак» Москва поздравляет Шэйна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.
Американец Шэйн Принс, который также имеет белорусское гражданство, выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне КХЛ он провел 46 матчей и набрал 24 (14+10) очка.
«Спартак» занимает четвертое место в Западной конференции в текущем сезоне КХЛ, в активе команды 72 очка.