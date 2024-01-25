Хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади

Хоккейный Клуб «Спартак» Москва поздравляет Шэйна Принса и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.