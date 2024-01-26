«Металлург» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

«Металлург» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе магнитогорцев 3 (1+2) очка набрал Данила Юров. Шайбы у гостей также забросили Максим Карпов, Люк Джонсон и Павел Акользин, у дальневосточников отличились Антон Берлев и Дмитрий Бучельников. Благодаря этой победе команда набрала 80 очков в 57 играх, обеспечив место в плей-офф.