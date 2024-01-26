«Металлург» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» стал первой командой от Восточной конференции, вышедшей в плей-офф КХЛ.
Металлург Мг
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Магнитогорский «Металлург» стал первой командой от Восточной конференции, вышедшей в плей-офф КХЛ.
«Металлург» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе магнитогорцев 3 (1+2) очка набрал Данила Юров. Шайбы у гостей также забросили Максим Карпов, Люк Джонсон и Павел Акользин, у дальневосточников отличились Антон Берлев и Дмитрий Бучельников. Благодаря этой победе команда набрала 80 очков в 57 играх, обеспечив место в плей-офф.
Ранее выход в решающую стадию розыгрыша Кубка Гагарина гарантировали петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и «Спартак».
28 и 29 января «Металлург» встретится с «Амуром» в Хабаровске.