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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Металлург» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» стал первой командой от Восточной конференции, вышедшей в плей-офф КХЛ.

Металлург Мг
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе магнитогорцев 3 (1+2) очка набрал Данила Юров. Шайбы у гостей также забросили Максим Карпов, Люк Джонсон и Павел Акользин, у дальневосточников отличились Антон Берлев и Дмитрий Бучельников. Благодаря этой победе команда набрала 80 очков в 57 играх, обеспечив место в плей-офф.

Ранее выход в решающую стадию розыгрыша Кубка Гагарина гарантировали петербургский СКА, ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и «Спартак».

28 и 29 января «Металлург» встретится с «Амуром» в Хабаровске.

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