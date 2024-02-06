Пожилой болельщик умер после домашнего поражения «Ак Барса»
84-летний мужчина почувствовал недомогание, когда покидал арену после матча «Ак Барса» против «Сибири».
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84-летний мужчина почувствовал недомогание, когда покидал арену после матча «Ак Барса» против «Сибири».
Как сообщает Kazanfirst. пожилой болельщик скончался в Казани после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Матч состоялся 5 февраля и завершилася домашним поражением «Ак Барса» со счетом 1:4.
«Скончался после матча на парковке, реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли. Дошел до машины — стало плохо», — приводит РИА Новости слова пресс-службы «Ак Барса».