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13:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Пожилой болельщик умер после домашнего поражения «Ак Барса»

84-летний мужчина почувствовал недомогание, когда покидал арену после матча «Ак Барса» против «Сибири».

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Как сообщает Kazanfirst. пожилой болельщик скончался в Казани после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Матч состоялся 5 февраля и завершилася домашним поражением «Ак Барса» со счетом 1:4.

84-летний мужчина покидал трибуну «Татнефть Арены» после матча, когда у него стало плохо с сердцем. Пенсионеру вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.


«Скончался после матча на парковке, реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли. Дошел до машины — стало плохо», — приводит РИА Новости слова пресс-службы «Ак Барса».

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующей встрече казанцы 8 февраля примут челябинский «Трактор».

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Пожилой болельщик умер после домашнего поражения «Ак Барса»
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