Пожилой болельщик умер после домашнего поражения «Ак Барса»

84-летний мужчина покидал трибуну «Татнефть Арены» после матча, когда у него стало плохо с сердцем. Пенсионеру вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.



«Скончался после матча на парковке, реанимационные мероприятия, к сожалению, не помогли. Дошел до машины — стало плохо», — приводит РИА Новости слова пресс-службы «Ак Барса». «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующей встрече казанцы 8 февраля примут челябинский «Трактор».