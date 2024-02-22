Данила Юров побил рекорд по очкам в КХЛ среди игроков до 21 года

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В матче с «Амуром» Данила Юров набрал 48-е (21+27) очко в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года. В сезоне-2011/2012 Тарасенко, выступавший за новосибирскую «Сибирь», набрал 47 (23+24) очков.

В конце декабря 2023 года Даниле исполнилось 20 лет. На драфте НХЛ 2022 года Юров был выбран в 1-м раунде под общим 24-м номером клубом «Миннесота Уайлд».