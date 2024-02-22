Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
Северсталь
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
30
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
14
Хоккей. НХЛ
23.02
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23.02
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
23.02
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.02
Оттава
Даллас
Хоккей. НХЛ
23.02
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
23.02
Тампа-Бэй
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
23.02
Сент-Луис
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.02
Калгари
Бостон
Хоккей. НХЛ
23.02
Вегас
Торонто
Хоккей. НХЛ
23.02
Сиэтл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
23.02
Лос-Анджелес
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Коламбус
47
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Торонто
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Бостон
ОТ
56
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Трактор
Витязь
30
17:00
Металлург Мг
Амур
30
16:30
Авангард
Лада
ОТ
23
16:30
Барыс
Автомобилист
14
21.02
Ак Барс
Локомотив
24
21.02
Салават Юлаев
Адмирал
30
20.02
Спартак
Торпедо
73
20.02
Куньлунь РС
Сочи
40
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Данила Юров побил рекорд по очкам в КХЛ среди игроков до 21 года

Нападающий магнитогорского «Металлурга» побил рекорд Владимира Тарасенко.

Металлург Мг
АмурКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hcmetallurg

В матче с «Амуром» Данила Юров набрал 48-е (21+27) очко в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил рекорд Владимира Тарасенко для игроков в возрасте до 21 года. В сезоне-2011/2012 Тарасенко, выступавший за новосибирскую «Сибирь», набрал 47 (23+24) очков.

В конце декабря 2023 года Даниле исполнилось 20 лет. На драфте НХЛ 2022 года Юров был выбран в 1-м раунде под общим 24-м номером клубом «Миннесота Уайлд».

«Металлург» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая на одно очко от первого места, на котором находится омский «Авангард».

Металлург Мг
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Амур
 Данила Юров побил рекорд по очкам в КХЛ среди игроков до 21 года
Экс-вратарь сборной Англии объявил о скором завершении карьеры
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь