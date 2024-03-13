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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Ларионов заработает в «Торпедо» 140 миллионов рублей

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов получит 140 миллионов рублей по новому трехлетнему контракту, сообщает «Спорт-Экспресс».

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Оклад 63-летнего специалиста за первый год составит 40 млн и по 50 млн за следующие несколько лет. Новый контракт рассчитан на три года. В нынешнем сезоне Ларионов получал 17 млн рублей.

Игорь Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году. Команда, набрав 75 очков в 68 матчах, заняла седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина — 2024 со СКА подопечные Ларионова одержали одну победу в первом матче со счетом 5:2 и уступили в серии (1−4).

 Ларионов заработает в «Торпедо» 140 миллионов рублей
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