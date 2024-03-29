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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Следующий сезон КХЛ впервые может завершиться 31 мая

Сегодня состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: КХЛ

Как сообщается на сайте лиги, Совет директоров КХЛ установил новый предельный срок завершения чемпионата, с сезона 2024/25 — 31 мая.

Сейчас сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны ИИХФ. Глава КХЛ Алексей Морозов ранее говорил о планах продлить сезон до мая. Это позволит разгрузить календарь и делать больше перерывов.

Также совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов с хоккеистами — не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних.

Среди прочего было принято решение, что в потолке зарплат каждого клуба — 900 миллионов рублей — будут учитываться сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» с хоккеистами контрактам.

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