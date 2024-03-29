Следующий сезон КХЛ впервые может завершиться 31 мая
Сегодня состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ.
Сегодня состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ.
Как сообщается на сайте лиги, Совет директоров КХЛ установил новый предельный срок завершения чемпионата, с сезона 2024/25 — 31 мая.
Сейчас сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны ИИХФ. Глава КХЛ Алексей Морозов ранее говорил о планах продлить сезон до мая. Это позволит разгрузить календарь и делать больше перерывов.
Также совет директоров КХЛ ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов с хоккеистами — не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних.
Среди прочего было принято решение, что в потолке зарплат каждого клуба — 900 миллионов рублей — будут учитываться сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» с хоккеистами контрактам.