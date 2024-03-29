Следующий сезон КХЛ впервые может завершиться 31 мая

Сейчас сезон в КХЛ, как и контракты игроков, заканчивается не позднее 30 апреля. Это было связано с подготовкой сборных команд к чемпионату мира, однако сборная России с 2022 года не участвует в турнире из-за отстранения со стороны ИИХФ. Глава КХЛ Алексей Морозов ранее говорил о планах продлить сезон до мая. Это позволит разгрузить календарь и делать больше перерывов.