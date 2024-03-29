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18:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Ротенберг подарит 1 млн рублей пострадавшему в «Крокусе» юному хоккеисту

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил о принятом решении перевести деньги восьмилетнему хоккеисту.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В своем телеграм-канале Роман Ротенберг рассказал о том, что переведет 1 миллион рублей восьмилетнему хоккеисту Илье Толпыкину, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле». В настоящий момент юный воспитанник академии «Олимпийская Деревня-80» проходит лечение в одной из московских больниц.

«Я лично переведу миллион рублей на лечение и восстановление Ильи, мы передадим ему хоккейные подарки, новую экипировку. Уверен, что уже скоро мы снова увидим Илью на льду! Скорейшего выздоровления и новых побед!» — написал главный тренер СКА.

Илья вместе со своими родителями и сестрой находился в «Крокус Сити Холле» во время теракта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Семье удалось выбраться из здания, однако террористы, покидая территорию «Крокуса», сбили восьмилетнего ребенка на машине. Мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб легких.

Ранее в поддержку Толпыкина и его семьи поступило множество сообщений от таких известных хоккеистов, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, а также от ФХР и клубов КХЛ.

Пострадавшим во время теракта поможет и СКА.

«Как я уже сообщал раньше, на пятой игре СКА против “Автомобилиста” мы собрали средства, которые перевели на помощь пострадавшим от теракта в “Крокус Сити Холле”. Сумма набралась внушительная — 10 280 000 рублей, это самое крупное пожертвование в истории клуба. Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришел на “СКА Арену” в понедельник и внес свой вклад в общее доброе дело. Все мы — одна команда», — добавил Роман Ротенберг.

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