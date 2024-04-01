«Авангард» утвердил Звягина новым главным тренером команды

19 марта Звягин после увольнения Михаила Кравца был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда». Увольнение произошло после двух домашних поражений омичей в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Под руководством Звягина команда сумела выиграть у «Локомотива» три матча и довести серию до решающего седьмого матча, который остался за ярославцами (2:0).