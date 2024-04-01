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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» утвердил Звягина новым главным тренером команды

Омский «Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

АвангардКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

19 марта Звягин после увольнения Михаила Кравца был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда». Увольнение произошло после двух домашних поражений омичей в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Под руководством Звягина команда сумела выиграть у «Локомотива» три матча и довести серию до решающего седьмого матча, который остался за ярославцами (2:0).

Контракт с Звягиным подписан сроком на два года. Это его первый опыт самостоятельной тренерской работы. До этого 53-летний специалист на протяжении шести лет занимал в клубе должность тренера вратарей.

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