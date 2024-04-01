КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240968&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков из «Металлурга», одержавший четыре победы в шести матчах, в том числе три на ноль. По воротам Набокова нанесли 219 бросков, из которых он отразил 96,35%.

Во второй раз в карьере лучшим защитником стал Андрей Сергеев из ярославского «Локомотива», набравший 5 (1+4) очков в семи матчах.

Партнер Сергеева по команде Максим Березкин впервые в карьере признан лучшим нападающим. Он набрал 8 (4+4) очков в семи матчах.

Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, набравший 3 (1+2) очка. Его единственная шайба в серии стала победной для команды.