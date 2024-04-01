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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина

Комиссия КХЛ по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов второго раунда плей-офф в четырех номинациях.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"
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Лучшим вратарем впервые в карьере признан Илья Набоков из «Металлурга», одержавший четыре победы в шести матчах, в том числе три на ноль. По воротам Набокова нанесли 219 бросков, из которых он отразил 96,35%.

Во второй раз в карьере лучшим защитником стал Андрей Сергеев из ярославского «Локомотива», набравший 5 (1+4) очков в семи матчах.

Партнер Сергеева по команде Максим Березкин впервые в карьере признан лучшим нападающим. Он набрал 8 (4+4) очков в семи матчах.

Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, набравший 3 (1+2) очка. Его единственная шайба в серии стала победной для команды.

За выход в финал Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором», а магнитогорский «Металлург» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом».

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