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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА начал подготовку к новому сезону под руководством Ротенберга

Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что тренерский штаб и команда под руководством Романа Ротенберга начали подготовку к следующему сезону.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.

В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным.

В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное — это наши болельщики», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

СКА вылетел из Кубка Гагарина на стадии ¼ финала, уступив в серии плей-офф «Автомобилисту» со счетом 1−4. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в полуфинал Кубка Гагарина.

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