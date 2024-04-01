СКА начал подготовку к новому сезону под руководством Ротенберга

«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.



В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным.



В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное — это наши болельщики», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.