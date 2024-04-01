СКА начал подготовку к новому сезону под руководством Ротенберга
Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что тренерский штаб и команда под руководством Романа Ротенберга начали подготовку к следующему сезону.
Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что тренерский штаб и команда под руководством Романа Ротенберга начали подготовку к следующему сезону.
«По поручению Совета Директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону.
В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина. Сохраним костяк команды, лидеров, которые прогрессировали в этом сезоне. В этом году у команды был свой фирменный почерк, который никого не оставил равнодушным.
В следующем сезоне СКА планирует также играть в быстрый атакующий хоккей, который так полюбился болельщикам, для нас самое главное — это наши болельщики», — приводит слова Медведева пресс-служба СКА.
СКА вылетел из Кубка Гагарина на стадии ¼ финала, уступив в серии плей-офф «Автомобилисту» со счетом 1−4. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в полуфинал Кубка Гагарина.