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18:18 (мск), источник: Sportmail.ru

СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей

Континентальная хоккейная лига вернет СКА всю сумму.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/ska

Как сообщает пресс-служба СКА, хоккейный клуб успешно оспорил штраф в 500 тысяч рублей, который был наложен на главного тренера клуба Романа Ротенберга Спортивно‑дисциплинарным комитетом КХЛ в декабре 2023 года.

Третейский суд отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ по наложению штрафа на Романа Ротенберга от 22 декабря 2023 года. По решению суда КХЛ должна возвратить СКА 500 тысяч рублей.

4 ноября Ротенберг получил дисквалификацию на 1 матч за высказывания после матча с «Авангардом», в которых был недоволен работой судей, вовремя не разнявших драку Ивана Зинченко и Марка Вербы. На СКА тогда был наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Недавно КХЛ оштрафовала СКА за высказывание председателя Совета директоров армейского клуба Александра Медведева по поводу судейства в КХЛ.

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