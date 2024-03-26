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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев: Судьям надо посмотреть в зеркало и изменить подход к работе

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев выступил с официальным заявлением по поводу судейства в плей-офф КХЛ.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Напомним, СКА проиграл в серии плей-офф КХЛ екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1−4. Впервые за 10 лет команда не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф.

«Работая и в КХЛ, и в СКА, и в футбольном и баскетбольном “Зените”, я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач. Но вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с “Автомобилистом” переполнили чашу терпения.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу? А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит.

В прошлой игре в Петербурге все хоккейное сообщество удивлялись удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом.

Самая бросающая команда лиги с самым атакующим стилем игры — но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе кроме как предвзятостью это объяснить нельзя.

Травмы, с которыми также столкнулись наша команда, возникают не на пустом месте — очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами. Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе — парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей", — приводит слова Медведева пресс-служба клуба.

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