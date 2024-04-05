Гатиятулин отказался подписывать контракт с «Сибирью»

Источник: https://vk.com/hcsibir1962

29 марта клуб из Новосибирска объявил, что Гатиятулин станет новым главным тренером команды. Сторонам оставалось согласовать последние условия двухлетнего контракта, однако в это время на специалиста с предложением возглавить команду вышел казанский «Ак Барс».

«Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК “Сибирь”. Руководство клуба ведет поиск нового главного тренера, рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время», — сказано в сообщении клуба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241017&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду.