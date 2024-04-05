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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Гатиятулин отказался подписывать контракт с «Сибирью»

«Сибирь» объявила о том, что тренер Анвар Гатиятулин, несмотря на ранее достигнутую договоренность, отказался возглавить клуб.

Сибирь
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/hcsibir1962

29 марта клуб из Новосибирска объявил, что Гатиятулин станет новым главным тренером команды. Сторонам оставалось согласовать последние условия двухлетнего контракта, однако в это время на специалиста с предложением возглавить команду вышел казанский «Ак Барс».

«Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК “Сибирь”. Руководство клуба ведет поиск нового главного тренера, рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время», — сказано в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду.

Гатиятулин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Трактора» в октябре 2023 года. В прошлом сезоне челябинцы финишировали на девятом месте на Востоке и не сумели выйти в плей-офф. Сезоном ранее Гатиятулин вывел «Трактор» в финал Восточной конференции, где команда в пяти матчах уступила «Металлургу».

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