Гатиятулин отказался подписывать контракт с «Сибирью»
«Сибирь» объявила о том, что тренер Анвар Гатиятулин, несмотря на ранее достигнутую договоренность, отказался возглавить клуб.
«Сибирь» объявила о том, что тренер Анвар Гатиятулин, несмотря на ранее достигнутую договоренность, отказался возглавить клуб.
29 марта клуб из Новосибирска объявил, что Гатиятулин станет новым главным тренером команды. Сторонам оставалось согласовать последние условия двухлетнего контракта, однако в это время на специалиста с предложением возглавить команду вышел казанский «Ак Барс».
«Анвар Рафаилович сообщил о том, что передумал подписывать контракт с ХК “Сибирь”. Руководство клуба ведет поиск нового главного тренера, рассматривается несколько специалистов, выбор будет сделан в ближайшее время», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду.
Гатиятулин был отправлен в отставку с поста главного тренера «Трактора» в октябре 2023 года. В прошлом сезоне челябинцы финишировали на девятом месте на Востоке и не сумели выйти в плей-офф. Сезоном ранее Гатиятулин вывел «Трактор» в финал Восточной конференции, где команда в пяти матчах уступила «Металлургу».