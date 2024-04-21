Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Флорида
Тампа-Бэй
11
Хоккей. НХЛ
22:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.04
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
22.04
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
00:05
Каролина
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Торонто
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Финал «Битвы прогнозов»: Казанский ставит на «Магнитку»

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорт Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителя третьего матча финальной серии Кубка Гагарина.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».

Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счета 0:0. Денис Казанский угадал вторую победу «Магнитки», но за счет того, что за угаданный исход участникам нашей битвы начисляются не скучные баллы, а баллы, умноженные на букмекерские коэффициенты, Андрей Николишин, угадавший исход первой игры финала, ведет со счетом 2,70:2,60.

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

КХЛ 2023-2024
Финал, 22.04.2024, 19:00

Локомотив-Металлург Мг-
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь