Финал «Битвы прогнозов»: Казанский ставит на «Магнитку»

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ и уже дошли до финала. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния финалистов и держат в уме суперзвезд и темных лошадок «Локо» и «Магнитки».
Перед финалом участники битвы приготовили нам сюрприз — обнулили результаты своего противостояния на предыдущих этапах, начав прогнозы на финальную серию со счета 0:0. Денис Казанский угадал вторую победу «Магнитки», но за счет того, что за угаданный исход участникам нашей битвы начисляются не скучные баллы, а баллы, умноженные на букмекерские коэффициенты, Андрей Николишин, угадавший исход первой игры финала, ведет со счетом 2,70:2,60.
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