«Локомотив» — «Металлург»: стали известны составы команд

Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

24 апреля на «Арене-2000-Локомотив» пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча начнется в 19 часов по московскому времени.

В первых трех матчах победил «Металлург», который ведет в серии со счетом 3−0. В случае победы в четвертом матче магнитогорский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.

Состав «Локомотива». Вратари: Алексей Мельничук, Даниил Исаев.

Защитники: Мартин Гернат, Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Александр Елесин, Дмитрий Симашев, Рушан Рафиков, Алексей Береглазов.

Нападающие: Павел Красковский, Георгий Иванов, Егор Аверин, Александр Полунин, Артур Каюмов, Степан Никулин, Ярослав Лихачев, Даниил Бут, Денис Алексеев, Максим Березкин, Сергей Андронов, Даниил Тесанов, Иван Чехович.

Состав «Металлурга». Вратари: Илья Набоков, Александр Смолин.

Защитники: Робин Пресс, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Владислав Еременко, Данила Паливко, Артем Минулин, Макар Хабаров.

Нападающие: Никита Михайлис, Павел Акользин, Люк Джонсон, Игорь Гераськин, Данила Юров, Максим Карпов, Денис Зернов, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Егор Коробкин, Дмитрий Силантьев, Никита Гребенкин, Роман Канцеров.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и еще ни разу не выигрывали Кубок Гагарина.